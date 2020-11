Stilles Gedenken an die Opfer von Gewalt und Krieg

Der Volkstrauertag ist in Deutschland ein staatlicher Gedenktag und gehört zu den sogenannten stillen Tagen. Er wurde 1919 vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag für die gefallenen deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs vorgeschlagen. 1922 fand die erste Gedenkstunde im Reichstag statt. Der Volkstrauertag wurde erstmals am 1. März 1925 begangen. Am Vortag war der erste Reichspräsident Friedrich Ebert verstorben. 1926 wurde entschieden, den Volkstrauertag regelmäßig am Sonntag Reminiscere (fünfter Sonntag vor Ostern) zu begehen. Seit 1952 wird er immer zwei Sonntage vor dem ersten Adventssonntag begangen.

Er bot auch jetzt in Arnstadt wieder Gelegenheit, den gefallenen Soldaten und der getöteten Zivilisten der Kriege zu gedenken und an Menschen zu erinnern, die in der Gefangenschaft oder auf der Flucht umkamen. Gedacht wird auch den Männern und Frauen, die ihren Widerstand gegen die Diktaturen in Deutschland mit ihrem Leben bezahlen mussten.

Oliver Bötefür (links) und Pfarrer Mathias Rüß beim Gottesdienst in der Bachkriche. Foto: Robert Schmidt

In Anbetracht des aktuellen Infektionsgeschehens hatte sich die Stadt Arnstadt im Vorfeld dazu entschlossen, auf eine feierliche und öffentliche Gedenkveranstaltung an der Kriegsopferstele auf dem Friedhof zu verzichten. Landrätin Petra Enders (Linke), Arnstadts Bürgermeister Frank Spilling (parteilos) und der Pfarrer der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde, Mathias Rüß, gedachten stattdessen in einem Gottesdienst in der Johann-Sebastian-Bach-Kirche der vielen Opfer von Krieg, Terrorismus und Gewaltherrschaft.„Es ist wichtig, die Erinnerung an die beiden Weltkriege hochzuhalten und auch die nachfolgenden Generationen daran zu erinnern. Diese finstere Kapitel in der Geschichte Deutschlands dürfen sich nie wiederholen“, so Spilling. Beide gedachten auch der Bundeswehrsoldaten, die bei Auslandseinsätzen ihr Leben verloren und an Flüchtlinge, die dies auf ihrem Weg in ein vermeintlich sicheres neues Zuhause taten. Die Verantwortung für Frieden und Menschlichkeit hier bei uns und auf der ganzen Welt liege bei jedem. Auch Rüß erinnerte an all die menschlichen Schattenseiten und Schicksale und – mit aktuellem Bezug – an die tausende von Flüchtlingen und an diejenigen, die überall auf der Welt und Gewaltherrschaft leiden und an Hunger sterben. „Wir alle versuchen zu tun, was zu tun ist und was wir tun können, um die Würde eines jeden Menschen überall auf der Welt zu wahren“, sagte er am Sonntag in der Bachkirche. Das sei Gottes Auftrag an alle.

Am Ende des Gottesdienstes wurde um eine Spende – unter anderem auch für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. gebeten.

Enders und Spilling legten nach dem Gottesdienst auf dem Arnstädter Friedhof im Rahmen eines stillen Gedenkens an der Kriegsopferstele Kränze nieder.

Der Volkstrauertag ist der vorletzte Sonntag im Kirchenjahr. Nächsten Sonntag ist Totensonntag. Auch dann wird ab 10 Uhr zum Gottesdienst in die Bachkirche eingeladen. Allerdings gibt es dort dann nicht den geplanten Kantatengottesdienst – Chöre dürfen ja coronabedingt nicht auftreten – sondern einen musikalischen Gottesdienst mit einer Altistin und einem Oboist, so Kantor Jörg Reddin.