Elgersburg. Die Großbaustelle des Wavi mit dem Trink- und Abwasserprogramm in Elgersburg bekommen nicht nur die Anwohner zu spüren. Jüngst war es eine Unterbrechung der Trinkwasserversorgung in Ilmenau. In Vorausschau muss man sich auf längere Vollsperrungen in Elgersburg einstellen.