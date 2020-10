Strahlende Gesichter bei der Übergabe

Am Donnerstagvormittag trafen sich die Mitarbeiter Regionale Aktionsgruppe mit ihren Vorsitzenden Rainer Zobel, einst Vizelandrat im Ilm-Kreis, in Neuroda, um Fördergelder für vier Projekte aus dem Kreis zu übergeben.

In Neuroda übergab Rainer Zobel (links), Vorsitzender der Regionale Aktionsgruppe Förderscheckübergabe für LEADER-Projekte. Foto: Hans-Peter Stadermann

Nicht ohne Grund fand dies im Garten von Familie Beck in Neuroda statt, denn Anja und Aaron Levi Beck haben 2013 das denkmalgeschützte Ensemble aus Pfarrhaus und Hof von 1772 erworben. Familie Beck bewohnt das obere Stockwerk. Das untere wird nun in den nächsten zwei Jahren zu einem kollaborativen Raum verwandelt. Was verbirgt sich dahinter? „Wir wollen zum einen einen Co-Working Space schaffen, in dem sich mobil arbeitende Menschen treffen und zusammen arbeiten können. Zum anderen entsteht ein Raum, der für Lesungen, Hauskonzerte und so weiter, aber auch als Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft, etwa an Bastelnachmittagen, genutzt werden kann“, so Anja Beck.

Ihr Mann Aaron Levi ergänzt: „Das Pfarrhaus war der traditionelle Anlaufpunkt für die Menschen im Ort. Wir wollen dieses Haus wieder dazu machen.“ Wenn einer der Künstler oder Co-Worker mal länger bleiben will, findet er in der Scheune bald eine Gästebox vor. Nach dem Haus-im-Haus-Prinzip wird eine fertige Wohnbox in dem Bestandsgebäude aufgestellt, sodass die Bausubstanz nicht verändert werden muss. Für die Umsetzung des Projektes gab es nun Fördergelder von der EU in Höhe von 38.954,96 Euro.

Auch Horst Brettel und Ute Beetz aus Neustadt am Rennsteig. bekamen Geld für die Herrbergskirche. Foto: Hans-Peter Stadermann

Vor Ort ist auch Horst Brettel vom Gemeindekirchenrat Neustadt am Rennsteig und Ute Beetz. Sie stellen den Gästen ihr Projekt vor, denn die Kirche des Ortes hat bereits international als „Herrbergskirche“ Aufsehen erregt. Im Rahmen der IBA Thüringen wurde die Möglichkeit geschaffen, im Kirchgebäude zu übernachten. Seitdem wird diese Übernachtungsmöglichkeit über das Portal AirBnB vermarktet und ist an den Wochenenden im Sommer regelmäßig ausgebucht.

Das Übernachten in einer Kircheist für die Gäste etwas Einzigartiges

„Die Gäste kommen aus aller Welt nach Neustadt, da die Übernachtung in einer Kirche etwas Einzigartiges darstellt“, erzählt Horst Brettel. „Trotz der Corona-Krise blieben die Gäste auch in diesem Jahr nicht weg. Zu neunzig Prozent waren wir ausgelastet“, so Brettel. Bisher konnten die Gäste die Sanitäranlagen des benachbarten Pfarrhauses nutzen. Da das Pfarrhaus künftig wieder belegt werden soll, wird diese Möglichkeit wegfallen. Deshalb wird jetzt auch ein Sanitärraum mit kleiner Teeküche in das Kirchengebäude eingebaut. Hierfür und für weitere kleinere Maßnahmen zur Aufwertung der Kirche und ihres Umfelds bekam der Kirchgemeindeverband Fördermittel in Höhe von 47.523,73 Euro.

Ingolf Beck vom Ortsteilrat aus Hammersfeld bekam einen Scheck für eine Grillhütte für die Dorfgemeinschaft. Foto: Hans-Peter Stadermann

Der dritte im Bunde der sein Projekt vorstellte, war Ortsteilrat Ingolf Beck aus Hammersfeld. Denn hier im Ort soll eine Grillhütte für die Dorfgemeinschaft entstehen. Eine kleine, überdachte Sitzgelegenheit mit Tisch war bisher der einzige gemütliche Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft und Rastpunkt für Wanderer im Ortskern. Für die Ausrichtung von Festen in der Dorfgemeinschaft genügt die Sitzgelegenheit jedoch nicht. Deshalb legt die Dorfgemeinschaft unter Federführung des Feuerwehrvereins nun selbst Hand an und baut in Eigenleistung an dieser Stelle eine größere Hütte mit einer Grillgelegenheit. Diese Form der Eigenleistung ist die Besonderheit bei den sogenannten Kleinprojekten bis 5000 Euro Investitionssumme. Der Feuerwehrverein Griesheim/Hammersfeld erhält hierfür 3.748,50 Euro.

Leider kein Vertreter der Stadt kam nach Neuroda, um den Förderscheck entgegenzunehmen. Denn es gab auch Geld für die traditionsreiche Wanderhütte in den Reinsbergen oberhalb von Reinsfeld. Mit dem Ziel, die Hütte künftig wieder für Veranstaltungen nutzen zu können, ist das Gebäude aufwändig zu sanieren. Eine kleine Photovoltaikanlage soll die Eigenstromversorgung ermöglichen, eine moderne Trockentoilette das Auskommen ohne Kanalisation ermöglichen. Direkt am Wanderweg „Von Bach zu Goethe“ gelegen wird hieraus sicher nach der Eröffnung wieder ein Ausflugsziel sowie eine Übernachtungsmöglichkeit für Wanderer. Dieses Vorhaben wird unterstützt mit 94.543,18 Euro.