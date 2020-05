In Gräfinau-Angstedt ist das Ende der über zweijährigen Brückenbaumaßnahme über die Ilm in Sicht.

Straßensperrung in Gräfinau-Angstedt neigt sich dem Ende zu

In Gräfinau-Angstedt ist das Ende der zweijährigen Brückenbaumaßnahme über die Ilm in Sicht. Wie in der vergangenen Woche Ilmenaus Bauamtsleiter Thomas Schäfer mitteilte, werde mit dem Abschluss des Straßenbaus Ende Juli gerechnet. Bei dem Bauvorhaben wurden sowohl die Brücke als auch der Ankenbach in Teilen saniert. Für die Einwohner des Ortes bedeutete die damit verbundene Umleitung durch den Ort massive Belastungen. Ursprünglich sollte die Straße bereits Ende 2019 wieder freigegeben werden.