In alten Zeitungen wie „Die Henne“ und „Ilmenauer Nachrichtenblatt“ recherchiert John Schmidt aus Ilmenau und findet Interessantes aus der Region im Monat November vor 100 Jahren.

Diebstahl von Treibriemen

Ilmenau, 1. November 1920: In der Nacht vom Sonnabend zu Sonntag wurden aus der Porzellanfabrik A. G. drei Treibriemen gestohlen. Die Einbrecher müssen mit den Örtlichkeiten vertraut gewesen sein. Auf die Ermittlung der Diebe ist eine Belohnung von 300 Mark ausgesetzt.

Flegeleien dummer Jungen

Ilmenau, 1. November 1920: Flegeleien sind in den letzten Tagen dadurch verübt worden, dass Geschäftshäuser mit Zetteln unflätigen und gemeinen Inhalts beklebt wurden. Es wird vermutet, dass dieses seitens dummer Jungen geschah. Von der Polizei wird erwartet, dass sie die Täter ermittelt und sie der Bestrafung zuführt.

Ehrentafel eingeweiht

Arnstadt, 2. November 1920: Die Einweihung der Ehrentafel für die Gefallenen der hiesigen katholischen Gemeinde fand in der Pfarrkirche statt.

Einbrüche und Räubereien

Coburg, 3. November 1920: Einbrüche und Räubereien mehren sich auch im Coburger Land. Gestern Abend wurden in der Nähe von Breitenau bei Rodach der Gastwirt Dressler aus Ummerstadt von drei Männern überfallen, zu Boden geschlagen und beraubt. Der Schwer-verletzte vermochte sich mit Mühe in den nächsten Ort zu schleppen.

Streik für mehr Geld

Rudolstadt, 4. November 1920: Wegen Forderungen auf Lohnerhöhung, die die Arbeitgeber nicht bewilligt haben, sind die Gehilfen im Schneidergewerbe von Rudolstadt und Saalfeld in den Streik getreten.

Streichhölzer werden billiger

Ilmenau, 9. November 1932: Nach Rücksprache mit dem Reichsverband Deutscher Kolonialwarenhändler und den sonstigen zuständigen Stellen hat sich ergeben, dass es infolge günstigeren Valutastandes gelungen ist, den Bedarf von sämtlichen Zündholzwaren zu decken. Es sollen ab 1. Dezember wieder Höchstpreise festgesetzt werden, die im Kleinhandel für das Packet von zehn Schachteln 2,50 Mark (bisher 3,50) betragen sollen.

Unterstützung aus Amerika

Großbreitenbach, 9. November 1920: Der hiesigen Stadt sind zur Speisung unterernährter Kinder, werdender und nährender Mütter bedeutende Lebensmittel von deutschen Amerikanern gestiftet worden, vorläufig Büchsenmilch, Kakao und Reis.

Skilehrkurs

Schmiedefeld, 9. November 1920: Der Thüringer Wintersportverband veranstaltet von 27. bis 30. Dezember einen Skilehrkursus mit Kampfrichterschulung und -prüfung.

Gedenktag an die Revolution

Ilmenau, 10. November 1920: Die zweite Wiederkehr des Gedenktages der deutschen Novemberrevolution wurde gestern in Ilmenau gefeiert. Am Nachmittag versammelten sich auf dem Marktplatz die organisierte Arbeiterschaft und formierte sich unter Vorantritt eines Trommler- und Pfeifenchors zu einem Zug, in dem sich schätzungsweise 2.000 Personen befanden. Er bewegte sich durch die Hauptstraßen der Stadt und kehrte dann zum Markt-platz zurück, wo das Gemeinderatsmitglied Herr Hucke eine des Tages entsprechende Ansprache hielt. Die Feier verlief ohne Zwischenfälle.

Waffenfund auf einem Grundstück

Ilmenau, 11. November 1920: In einem Hausgrundstück in der Carl-August-Straße wurden in einem Holzschacht des Arbeiters D. 29 Militärgewehre, 33 Handgranaten und ein Säckchen mit Gewehrmunition von der Polizei aufgefunden und beschlagnahmt. D. dürfte eine große Strafe zu erwarten haben.

Kunsteislaufen im Angebot

Ilmenau, 18. November 1920: Der herannahende Winter findet im Wintersportverein und im Bob-Club die eifrigsten Vorbereitungen auf die Saison. Außer Bobsleigh, Ski, Rodelsport und Eishockey beabsichtigt der Verein auch das Kunsteislaufen zur Geltung zu bringen, zumal sich Herr O. Hartung als Eiswart und Kunstläufer zur Verfügung gestellt hat. Damen und Herren, die dazu Interesse hegen, wollen sich zu einer Besprechung im Hotel Tanne am Freitag, 8.00 Uhr einfinden.

Unglücksfall mit Automobil

Ilmenau, 21. November 1920: Ein auswärtiges Personenautomobil fuhr auf der Landstraße Ilmenau – Martinroda bei der Dicken Eiche, wo sich eine scharfe Kurve befindet, gegen einen Baum. Es zerschellte. Durch den Anprall wurden die Insassen aus dem Auto geschleudert. Sie haben erhebliche Verletzung davongetragen.

Hoher Schaden durch Feuer

Eisfeld, 24. November 1920: Im Dampfsägewerk Einsiedel entstand Feuer, dem das große Fabrikgebäude zum Opfer fiel. Alle Maschinen wurden vernichtet.

Das Wasser wird langsam knapp

Ilmenau, 27. November 1920: Die anhaltende Trockenheit wirkt äußerst erschwerend auf die Wasserversorgung der Stadt. Es fehlen seit Monaten die Niederschläge, so dass die Ergiebigkeit der Quellen unter das übliche Maß gesunken ist. Die Versorgung der Stadt mit ausreichendem Trinkwasser ist stark gefährdet. Sie lässt sich nur mit erhöhten Kosten und Anstrengungen gewährleisten. Sie wird möglich sein, wenn sparsam mit dem Wasser umgegangen wird.