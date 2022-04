Streifenwagen gerammt: Spektakuläre Verfolgungsjagd endet in Arnstadt

Neudietendorf/Arnstadt. Eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit mehreren Streifenwagen und Hubschrauber endete in Arnstadt mit einem Unfall.

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd endete am Sonntagmorgen in Arnstadt mit einem Unfall. Wie die Polizei am Montag informierte, hätten zunächst zwei Männer versucht, in Neudietendorf einen Zigarettenautomat aufzubrechen, was jedoch misslang. Anschließend seien die Männer mit einem BMW in Richtung Arnstadt geflohen.

Die Polizei konnte das Fahrzeug ausfindig machen und nahm die Verfolgung auf. Bei der Verfolgung seien neben Beamten der Landespolizeiinspektion Gotha auch Kräfte der Autobahnpolizei sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen.

In Arnstadt sei der Fahrer des BMW zunächst an einer Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen kollidiert, habe seine Flucht jedoch unbeirrt fortgesetzt. Schließlich kollidierte der Fluchtwagen mit einem Streifenwagen und die beiden Insassen flüchteten weiter zu Fuß. Den Fahrer konnte die Polizei schließlich stellen, dem Beifahrer sei jedoch die Flucht gelungen.

Beim Fahrer handelte es sich laut Polizei um einen 37-jährigen amtsbekannten Mann, der keine gültige Fahrerlaubnis besaß und außerdem unter Drogeneinfluss stand. Personen wurden nicht verletzt. Am Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden von ungefähr 200 Euro und der Schaden am Streifenwagen wird auf circa 4000 Euro gschätzt. Gegen den 37 Jahre alten Mann sowie den bislang noch unbekannt gebliebenen Beifahrer seien Verfahren eingeleitet worden.

