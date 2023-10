Streifzug durch die tausendjährige Geschichte Dienstedts

Dienstedt. Aus der Geschichte des Dorfes Dienstedt bei Stadtilm erzählt der Historiker Thomas Bienert am 25. Oktober in einem Vortrag im Bürgerhaus des Ortes.

Unter dem Titel „1000 Jahre an einem Tag – eine Zeitreise in die Dienstedter Umgebung“ nimmt der Historiker Thomas Bienert die Gäste am Mittwoch, 25. Oktober, ab 18.30 Uhr bei einem Vortrag im Bürgerhaus in Dienstedt mit auf einen Streifzug durch die tausendjährige Geschichte des Stadtilmer Ortsteiles. Organisiert wird die Veranstaltung vom Dorf- und Heimatverein Dienstedt und Oesteröda. Der Eintritt ist frei, Spenden zur Unterstützung der Vereinsarbeit sind erwünscht.