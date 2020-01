Arnstadt: Streit im Bauausschuss um massenhaft gefällte Bäume

„Ich beschönige hier nichts. Unsere Kommunikation ist verbesserungswürdig.“ Offenherzig reagierte Bürgermeister Frank Spilling (pl) am Dienstagabend im Bauausschuss auf die Kritik an den massiven Baumfällungen im Stadtgebiet. Insbesondere der Kahlschlag auf dem Alten Friedhof war Bürgern sauer aufgeschlagen. Doch nicht nur hier ertönten kurz vor dem Jahreswechsel die Kettensägen. In diversen Parks und auf Grünstreifen wurden 159 Großbäume gefällt, ohne dass vorher über die Gründe öffentlich informiert worden war.

Den Bauausschussmitgliedern war die Anzahl der gefällten Bäume in der letzten Sitzung zwar mitgeteilt worden. Abgestimmt wurde über sie allerdings nicht. Vielmehr drehten sich die Beratungen um andere Gehölze, etwa einen Pflaumenbaum in einer Kita, durch dessen Fallobst Kleinkinder Wespenstichen ausgesetzt waren.

Dass das Ausmaß der Fällungen erst später so offensichtlich wurde, brachte Stadtrat Jan Kobel (Grüne) deutlich auf. In einer Mail an den Linken-Fraktionschef Thomas Schneider sprach er davon, er fühle sich vom Chef der AG Stadtgrün, Jürgen Ludwig, hinters Licht geführt. Diese Aussage kursierte kurze Zeit später in Arnstadt und erzürnte wiederum Ludwig, der sich in der Ausschusssitzung gegen solche Äußerungen verwahrte.

Auch, wenn Spilling in Sachen Kommunikation die rechtzeitige Information der Öffentlichkeit meinte – kommuniziert werden muss offenbar auch auf anderer Ebene.

Denn Jan Kobel ist eines der neuen Stadtratsmitglieder. Und jene Neulinge wissen nicht automatisch, wer in der Stadt wofür zuständig ist. Die Arbeitsgruppe Stadtgrün nimmt jeden Baum, für den ein Fällantrag gestellt wird, persönlich in Augenschein – meist betrifft das allerdings Großgrün entlang der Straßen oder auf Privatgrundstücken, nur vereinzelt sind die Ehrenamtler auch in Parks unterwegs.

Wenn Schäden offensichtlich sind, ist Expertenrat gefragt

Hier wiederum zeichnet die Stadtverwaltung selbst verantwortlich, die sogar eine Baumexpertin beschäftigt hat. Aus einer Laune heraus veranlassen die Mitarbeiter aber keine Fällungen, betonte Bauamtsleiter Peter Geske. Wenn Schäden offensichtlich werden, ziehe die Stadt immer Experten zurate. In der Regel werde versucht, die Bäume über Pflegemaßnahmen zu retten. Doch wenn all das nichts mehr bringt und die Sicherheit von Passanten gefährdet sei, werde die Fällung verfügt.

Dass derzeit so viele Bäume fallen, liege daran, dass Bäume nur noch bis Ende Februar gekappt werden dürfen. Später im Jahr sollen dann Nachpflanzungen erfolgen.

Jürgen Ludwig kündigte an, dass in den nächsten Wochen noch einige Bäume weg müssen. Unter anderem ein wuchernder Götterbaum in der Karl-Liebknecht-Straße, dessen Sprösslinge auch Nachbargrundstücke beeinträchtigen, sowie eine Pappelreihe am Kindergarten in Wipfra.

Für seine und die Arbeit der AG Stadtgrün erhielt er von anderen Stadträten viel Zuspruch. Er ist derjenige, der geplante Maßnahmen im Ausschuss thematisiert. Sache der Stadt ist es, neuen Stadträten die Zuständigkeiten zu erläutern und dem Bürger zu erklären, warum wo Bäume weg müssen.

Ihm sei ein wenig bange vor dem Frühjahr, betonte Ludwig. „Die Trockenschäden, die 2018 und 2019 ihren Ursprung nahmen, werden dann erst sichtbar“, warnte er davor, dass im kommenden Winter möglicherweise noch deutlich mehr Bäume gefällt werden müssen.