Strippenzieher außer Dienst

Mit einem leisen „Bling, bling“ senken sich am Bahnübergang in Haarhausen die Halbschranken. Zwei Jahre lang – zwischen Januar 2018 und Dezember 2019 – blieb es nicht bei diesem Geräusch. Sobald ein Zug im Anrollen war, sprangen zwei Sicherungsposten auf ihre Position und versperrten den offenen Teil der Schranken manuell. Und das rund um die Uhr, egal, ob jemand über die Schienen wollte oder nicht.

„Sicherheit geht vor“, begründete Erika Poschke-Frost von der Pressestelle der Deutschen Bahn die monatelange zusätzliche Sicherung. Die Schranken schlossen sich zwar zuverlässig. Bei einigen Zügen gingen sie aber zu spät wieder auf. Maximal 240 Sekunden lang dürfen Halbschranken zu sein, hat das Eisenbahn-Bundesamt festgelegt. Dauert es länger, bestehe die Gefahr, dass Autofahrer die Geduld verlieren und die Halbschranken umfahren. Was lebensgefährlich sein kann. Daher die Sicherungsposten.

Ganz so schnell, wie die Bahn noch im Jahr 2018 versicherte, ließ sich das Problem aber nicht beheben. Zunächst liefen umfangreiche Planungen an, dann wurden Signale versetzt und die Software angepasst. „Die Anlage wurde komplett umgebaut“, fasste Poschke-Frost zusammen. Betroffen davon war nicht nur der Gleisabschnitt in Haarhausen. Vielmehr waren Eingriffe im elektronischen Stellwerk in Arnstadt nötig, die bei laufendem Betrieb durchgeführt werden mussten. Keine einfache Aufgabe angesichts der relativ hoch frequentierten Bahntrasse zwischen Arnstadt und Neudietendorf. Im November und Dezember 2019 sei es dann endlich so weit gewesen. Mit einer umfangreichen Softwareanpassung im Stellwerk konnte das Problem behoben werden. Mitte Dezember konnten die Sicherungsposten abberufen werden.

Der nötige Umbau habe rund 350.000 Euro gekostet, so die Bahnsprecherin. Was es kostete, zwei Jahre lang rund um die Uhr je zwei Wachposten in Haarhausen zu postieren, verriet sie nicht. Dafür schaffte es der kleine Ort mit seinen Sicherungsposten gleich mehrfach in verschiedene Zeitungen und ins Fernsehen. Nur den Umbau beschleunigte das leider nicht.