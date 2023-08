Strohballen mal rund und mal eckig im Ilm-Kreis

Röhrensee. In der Region wird das Stroh gerade in unterschiedliche Formen gepresst, die Vor- und Nachteile haben.

Die Abendsonne taucht das Feld bei Röhrensee in satte Farben. Während gerade das Stroh in große Quader gepresst wird, zischen Rennrad-Fahrer auf dem Radweg aus Richtung Mühlberg gen Holzhausen. Während die einen noch arbeiten, genießen andere den Feierabend. Neben Strohquadern sind auch Rundballen auf den Feldern des Ilm-Kreises zu sehen. „Ob rund oder eckig – da gehen die Meinungen auseinander“, erzählt Siegmar Arnoldt, Vorstand bei Agroland Agrar eG Thörey/Rehestädt. In seinem Unternehmen werden beide Arten verwendet. Quader lassen sich besser transportieren. Rundballen sind einfacher im Stall auszubringen. Fernab der Erfordernisse für die Landwirte sorgen beide Arten für einen abwechslungsreichen Anblick.