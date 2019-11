Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Strom und Wasser für Brunnen auf Arnstädter Friedhof

Vor einem Jahr wurde auf dem Friedhof in Arnstadt gleich vor dem Pavillon ein neuer Brunnen (kleines Bild) nach altem Vorbild mit schwerer Technik aufgestellt. Einschließlich Planungskosten und Brunnentechnik wurden in das Projekt rund 60.000 Euro investiert, wobei die Hälfte über Stiftungs- und Fördergelder abgedeckt werden konnte. Darüber hinaus stellten private Spender mehr als 6000 Euro zur Verfügung. Nun ist ein Jahr vergangen und der Brunnen sprudelt immer noch nicht. Grund dafür ist: kein Strom, kein Wasser, also auch keine Inbetriebnahme. Das soll sich aber bald ändern. Denn die Mitarbeiter vom Baubetriebshof Arnstadt haben nämlich in den neu gestalteten Weg wichtige Strom- und Wasserleitungen bereits verlegt. Und wenn das Frühjahr kommt, könnte der Brunnen endlich sprudeln.