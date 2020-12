Alle Hände voll zu tun haben derzeit die 22 Mitarbeiter der Stadtwerke Netz GmbH in Arnstadt, die normalerweise Zählerstände ablesen. Sie sind derzeit in Arnstadt, Rudisleben und Angelhausen-Oberndorf unterwegs und stecken in den Briefkasten jedes Haushaltes, der über einen Stromzähler verfügt, einen Brief.

„Dabei ist es unerheblich, ob es sich um Stromkunden der Stadtwerke handelt oder ob die Angeschriebenen mit einem anderen Anbieter einen Vertrag haben“, erklärt Stadtwerke-Netz-Geschäftsführerin Nicole Preiß.

Einmal im Jahr sei der Netzbetreiber, der die Leitungen an Stromanbieter quasi vermietet, verpflichtet, die Zählerstände zu erfassen. Das erledigten bislang die Ableser. „Angesichts der steigenden Coronazahlen müssen wir aber Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen schützen“, betont Nicole Preiß.

In den Briefen werden die Haushalte daher dazu aufgefordert, die Zählerstände selber abzulesen. Gemeldet werden können sie ab dem 4. Dezember per QR-Code oder online, auch kann ein Brief zurückgeschickt werden.

Den direkten Weg zu den Stadtwerken im Elxlebener Weg sollten die Kunden indes nicht wählen. „Wir haben unser Kundencenter geschlossen“, betont Nicole Preiß.

Dort ist normalerweise viel los. Kunden zahlen ihre Rechnungen direkt, schließen dort Verträge ab, wenn sie nicht auf dem Online-Portal registriert sind. Mancher kommt schon seit Jahrzehnten aus Gewohnheit, um einen kleinen Plausch mit den Mitarbeitern abzuhalten. „Wir schätzen diese enge Kundenbindung. Momentan geht das jedoch nicht“, bittet Nicole Preiß um Rücksichtnahme.

Verträge können in den Briefkasten der Stadtwerke oder in die Brieftonne direkt am Eingang eingeworfen werden. Natürlich gibt es auch auf dem Online-Portal umfangreiche Möglichkeiten zum Selbstservice, zudem werden Fragen am Telefon beantwortet.

Das betrifft übrigens nicht nur das Selbstablesen des Zählers, sondern auch das Abschließen neuer Verträge für Strom und Gas. Entsprechende Angebote wurden in den vergangenen Tagen vom Unternehmen an all jene Kunden geschickt, deren aktuelle Verträge zum Jahresende auslaufen.

Alternativ wird Zählerstand anhand der Vorjahresverbräuche geschätzt

Bei dringenden Problemen sei auch eine persönliche Beratung möglich – das allerdings nur nach telefonischer Terminvergabe.

„All diese Maßnahmen haben wir ergriffen, um unsere Kunden zu schützen und selber arbeitsfähig zu bleiben“, betont die Geschäftsführerin. Sie hofft, dass möglichst viele Menschen ihre Zähler selber ablesen und die Zählerstände übermitteln.

Wer dies nicht tut, muss damit rechnen, dass das Zählerstand anhand der Vorjahresverbräuche geschätzt wird. „Dass kann unter Umständen zu Nachzahlungen oder höheren Abschlägen im kommenden Jahr führen“, weist Nicole Preiß darauf hin, dass das Selbstablesen Kunden am Ende auch vor bösen Überraschungen bewahrt.