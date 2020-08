Studenten und Mitarbeiter auf eigene Firma vorbereitet

Die erste Ilmkubator Class startete auf dem Gelände der Fischerhütte in Ilmenau – mit ausreichend Abstand, wie auf dem Foto zu sehen ist.

Ilmenau. Gründerteams trafen sich an der Ilmenauer Universität. Sie werden sechs Monate intensiv betreut.

Mit gezieltem Fokus auf die eigene Gründungsidee und reichlich Rückmeldung der Gründertrainer startete die erste Ilmkubator Class auf dem Gelände der Fischerhütte in Ilmenau. In der Ilmkubator Class trafen kürzlich erstmals fünf ausgewählte Gründerteams aufeinander, die in den kommenden sechs Monaten intensiv auf die Gründung ihres eigenen Unternehmens vorbereitet werden, informierte Projektkoordinator Jan Radicke.