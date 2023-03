Studienorientierung für Schüler an der TU Ilmenau

Unter dem Motto „Wege ins Studium“ bietet die Technische Universität (TU) Ilmenau am kommenden Donnerstag, 16. März, von 16 bis 18 Uhr eine Veranstaltung zur Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler an. Zwei Vorträge im Humboldthörsaal, Gustav-Kirchhoffplatz 1, mit Vorstellung der an der TU angebotenen Studiengänge sollen eine erste Orientierung für die allgemeine Studienentscheidung geben.

Anschließend können weiterführende Fragen an die Mitarbeiter der Studienberatung gestellt werden. Eingeladen sind alle Jugendlichen und deren Eltern, die Unterstützung bei der Entscheidung für die Studienwahl brauchen, insbesondere Schülerinnen und Schüler der gymnasialen Oberstufe aus der Region.