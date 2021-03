Stützerbacher Wehr erhält neues Fahrzeug

Die Vorfreude bei Arne Thust ist groß. Seit Monaten weiß der Wehrführer von der Überraschung. Doch bis Freitagabend muss er Stillschweigen bewahren. Erst mit dem Erklingen des Martinshorns und dem Aufleuchten des Blaulichts ist es offiziell – die Feuerwehr in Stützerbach hat ein neues Mannschaftstransportfahrzeug (MTW).

Die Wehr hätte erst in anderthalb bis zwei Jahren ein neues Fahrzeug erhalten, sagt Stadtbrandmeister Andreas Meißler. Das MTW ist zunächst für die Wehr in Gehren vorgesehen, doch die hat vom Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises ein Fahrzeug dieser Art übernommen. Bedeutet, in Gehren hätten zwei dieser Fahrzeuge gestanden. „Also haben wir uns mit den Wehrführern zusammengesetzt und beschlossen, dass Stützerbach das neue Fahrzeug bekommt“, erklärt Meißler. „Und wir freuen uns riesig darüber“, sagt Arne Thust, der mit seinem Stellvertreter Michael Posselt das neue Fahrzeug in Augenschein nimmt.

Allzeit sichere Fahrt wünscht Ilmenaus Bürgermeisterin Beate Misch (CDU), als sie offiziell Arne Thust die Schlüssel für das Fahrzeug übergibt. Der MTW hat knapp 80.000 Euro gekostet und verfügt über eine „sehr gute“ Ausstattung, so Meißler. Der Transporter habe Allrad, LED-Scheinwerfer, Schneeketten, Digitalfunk, Sicherheitsbekleidung, Anhängerkupplung, Feuerlöscher, Verkehrsabsicherung und Notfallrucksack.

Bürgermeisterin Beate Misch schaut sich außerdem das renovierte Feuerwehrgerätehaus an. Foto: Antonia Pfaff

Außerdem können bis zu acht Personen befördert werden. Die Aufgaben des Fahrzeuges: Transport von Personal und Material bei Einsätzen und Ausbildungen, aber auch zur Erkundung von Einsatzstellen bei Wald- und Flächenbränden. „Wir können damit auch gut im Gelände unterwegs sein, rund um Ilmenau sind es schließlich 120 Quadratkilometer Wald.“

Neben dem neuen MTW für die Wehr ist auch das Feuerwehrhaus saniert worden. Die Spinde der 23 Kameraden sind erneuert, eine zusätzliche Wand ist eingezogen worden, damit sich Männer und Frauen getrennt umziehen können und der Boden ist erneuert. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, lobt Misch.