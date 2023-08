Gräfenroda. In Gräfenroda kam für einen 48-Jährigen jede Hilfe zu spät:

Ein lebloser Mann wurde am frühen Samstagmorgen im Mühlgraben in Gräfenroda gerufen. Obwohl die Feuerwehr und der Rettungsdienst schnell vor Ort waren, kam die Hilfe für den 48-Jährigen zu spät. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Todesumständen. Fremdverschulden wird derzeitigen Erkenntnissen nach ausgeschlossen. Nun wird geprüft, ob es einen Unfall gab, in dessen Folge der Mann in den Mühlgraben stürzte und starb.