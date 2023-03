Suche nach Endlager bleibt im Ilm-Kreis Gesprächsthema

Ilm-Kreis. Diskussionsrunde zu Atommüllendlager. Darum geht es Landräten und Bürgermeistern des Ilm-Kreises.

Landräte und Bürgermeister kreisfreier Städte aus Thüringen treffen sich am Mittwoch, 1. März, um erneut über das Thema Standortsuche für ein Atommüllendlager zu reden. Auch im Ilm-Kreis laufen seit geraumer Zeit geologische Untersuchungen. Ziel ist es, bis 2027 innerhalb Deutschlands zehn potenziell geeignete Standorte zu benennen, das Atommüllendlager soll voraussichtlich 2060 entstehen.

Einige geprüfte Regionen im Ilm-Kreis, Arnstadt etwa oder der ehemalige Salinenstandort Stadtilm-Oberilm-Dörnfeld, schieden bereits aus. Dennoch gibt es noch potenzielle Standorte in der Region, so dass sich der Ilm-Kreis angeboten hat, eine Stelle für die Koordinierung der Stellungnahmen in Mittelthüringen zu schaffen. Ziel sei es, dass sich Kreis und Freistaat strukturiert und fundiert in die Standortsuche einbringen.

Der Freistaat lehnte die Schaffung einer solchen Stelle vorerst ab. Landräte und Bürgermeister wollen am Mittwoch beraten, wo, wann und wie diese Stelle dennoch geschaffen und ausgefüllt werden kann. Ziel ist es, den Prozess der Auswahl der Standortregionen bis 2027 kritisch mit fachlichen Argumenten und öffentlichkeitswirksam zu begleiten, so Landrätin Petra Enders (Linke).