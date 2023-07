Suche nach jungen Klassikkünstlern für das Bach-Festival in Arnstadt

Arnstadt. Zum Arnstädter Bach-Festival soll auch die Oberkirche musikalisch mit Leben gefüllt werden. Dafür werden noch Musiker gesucht.

Das Arnstädter Bach-Festival ist eröffnet. Die ersten Veranstaltungen, insbesondere für die kleinen Gäste, sind angelaufen. Das facettenreiche Programm mit dem diesjährigen Titel „Bach (er)lebt“ bietet für Jung und Alt verschiedene Höhepunkte, um sich dem Musiker und seiner Musik zu öffnen.

Im Programm war ein Kunsthandwerkermarkt in der Oberkirche vorgesehen. Allerdings muss Festivalmanagerin Alexandra Lehmann aufgrund fehlender Händler schweren Herzens absagen. Nun sucht sie nach „jungen Klassikkünstlern, die schon immer davon geträumt haben, in der Oberkirche Musik zu machen und somit die Möglichkeit haben, die Kirche an diesen Tagen mit Leben und Musik zu erfüllen. Die jungen Künstler werden eingeladen, sich kostenlos zu entfalten.“

Interessierte können sich per E-Mail unter info@bach-festival.de melden.