Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Südeichsfelder Autorin findet in Arnstadt literarische Heimat

„Schöne Frauen leben gefährlich“, so heißt das neue Buch von Heidi Zengerling aus Heyerode im Unstrut-Hainich-Kreis. Erschienen ist das Werk – nicht ihr erstes – im Arnstädter Verlag von Michael Kirchschlager. „Bei ihm fühle ich mich gut aufgehoben“, lobt die Heyeröderin. Es ist erst wenige Jahre her, dass sie Kirchschlager erstmals begegnete. Dem war die Literaturleidenschaft der Südeichsfelderin nicht ergangen. Sie liest für ihr Leben gern, rezensiert, schreibt auch selber. Kirchschlager forderte Heidi Zengerling dazu aus, etwas zu seiner Anthologie anlässlich des Arnstädter Literaturpreises beizusteuern. Obwohl sie dafür nur wenige Tage Zeit hatte, nahm sie die Herausforderung an, steuerte eine Geschichte über Johann Sebastian Bach bei. Seitdem stehen Autorin und Verleger in engem Kontakt. Ein erster Krimi entstand. Nun ging „Schöne Frauen leben gefährlich“ in den Druck.

Autorin mit großer Leidenschaft für Gedrucktes

Auf über 200 Seiten beschreibt die Autorin die abenteuerlichen Leben von 15 Frauen, die als schön galten und gelten. Die beschriebenen Frauen sind nach ihren Lebensdaten geordnet. Das Buch beginnt mit Parisina, einer Italienerin aus dem 15. Jahrhundert. Weiter führen die biografischen Skizzen über Lucrezia Borgia, Gräfin Cosel, Luise von Preußen, Elisabeth „Sissi“ von Österreich zu Doris Lessing und Diana Frances Spencer, die in Deutschland als Lady Di bekannt ist.

Auf die Frage, warum Heidi Zengerling über diese Frauen schreiben wollte, zitiert die Autorin den englischen Schriftsteller Oscar Wilde. Der schrieb im 19. Jahrhundert: „Wie gerne die Frauen gefährliche Dinge tun. Das ist eine ihrer Eigenschaften, die ich am meisten bewundere.“ Zum Interview in ihrem Wohnzimmer kommt Heidi Zengerling mit zwölf dicken schweren Wälzern auf dem Arm. „Die und einige mehr habe ich durchgearbeitet, um mein neues Buch schreiben zu können“, berichtet sie.

Kontakt nach Arnstadt entstand über Literaturpreis

Etwa ein Jahr lang hat die Heyeröderin an dem Werk geschrieben. Dabei verband die Schriftstellerin biografische und historische Fakten mit ihrer lockeren Art zu schreiben. Im Buch findet sich ein Verzeichnis verwendeter Literatur. Das lädt zum Vertiefen in die Lebensgeschichten der Frauen ein.

Das pikante Titelbild wurde vom Verlag ausgesucht und passt zum Titel des Buches: Eine gemalte schöne nackte Frau konfrontiert sich mit Tod und Vergänglichkeit. Die Anregung zum Buch kam von Verleger Michael Kirchschlager höchstselbst. Er schreibt im Vorwort „In Zeiten anhaltender oder gar zunehmender Frauenfeindlichkeit will dieses Buch einen kleinen Beitrag dazu leisten, Frauen Mut spenden im Kampf um Freiheit und das Recht auf Leben.“

Jede der biografischen Skizzen wurde mit Abbildungen versehen. Das Buch ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Viele Exemplare konnte die Südeichsfelder Autorin bereits auf dem Mühlhäuser Weihnachtsmarkt unter die Leute bringen. „Das Buch wurde gut angenommen“, meint Heidi Zengerling. Sie ist optimistisch, dass sie auch in Arnstadt ein breites Publikum findet.

Das Buch „Schöne Frauen leben gefährlich“ ist für 13,95 Euro im Buchhandel erhältlich. Es trägt die Bestellnummer ISBN 9783934277809.