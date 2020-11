Glocken klingen nie süßer als beim ersten Mal. Dann, wenn sie angeläutet werden. Dann, wenn sie das erste Mal gemeinsam erklingen und sich ihr Schall über die Schwingungen der Luft ausbreitet – wie ein neues Leben. Das erinnert an unser Weihnachtslied: „Süßer die Glocken nie klingen….“, ein sehr volkstümliches Lied, in dem vom Christkind gesungen wird und von der Heiligen Nacht. In diesem Lied wird die Brücke geschlagen vom Klang der Glocken zum Geschehen der Heiligen Nacht. Achten Sie mal darauf, wen Sie es singen zum Heiligen Abend. Die Glocken künden von der Heiligen Nacht.

Glocken muten uns manchmal etwas zu: durch eine kleine Panne läuteten vor ein paar Wochen nachts die Glocken der Liebfrauenkirche in Arnstadt. Das ist natürlich unmöglich und doch auch sehr schön: der Klang breitet sich ungehindert von der Hektik des Tages aus; in stiller Nacht wirkt das Geläut noch mächtiger als am Tag. Ja, wir kennen den Klang unserer Glocken. Wir haben vielleicht eine Lieblingsglocke. Wir warten, dass es läutet. Der Glockenschlag verleiht dem Tag eine zeitliche Ordnung. Glocken geben dem Ort einen Charakter. Am Klang lässt sich erkennen, von welchem Ort oder welcher Kirche das Geläut kommt. Meistens erleben wir alle dieses Läuten und Rufen der Glocken lediglich als Begleitmusik zum Heilig Abend. Wir ziehen los in die Vesper und weihnachtliches Läuten begleitet uns. Oder wir erfreuen uns, wenn es Silvester läutet. Und doch ist es ein Himmelsklang. Sie rufen uns, sie mahnen uns, sie erfreuen uns. Sie sind nicht nur Beiwerk, sondern lassen in unseren Herzen anklingen, dass es einen Klang jenseits dieser Welt gibt. Ein Rauschen oder vielleicht auch ein Jauchzen. Glockenklang ist wie ein Gesang. Jetzt in diesen dunklen Tagen, da die Wege vieler an Gräber führen, da die Wunden oft so frisch sind, umwölbt uns der Klang der Glocken. Manchmal verstärkt er auch unsere Traurigkeit. Wie ein Abschiedsgruß wirkt das Läuten der Glocken. Erleben wir Freudiges, z.B. im Frühjahr die Konfirmation, lassen die fröhlichen Glocken unsere Freude emporschnellen. Unser Herz „springt“.

Dass es das alles gibt, dazu braucht es Glockengießer; Handwerker, die Glockenstühle nach genau berechneten Plänen bauen können; und Menschen, die auf irgendeine Weise etwas dafür tun, dass es läutet. Die vielen ehrenamtlichen Küster in den Kirchgemeinden und alle die, die die Kirche unterstützen. Sicher, am süßesten ist der Klang der Glocken in der Nacht, die die süßeste ist: nicht mal die derzeitige Pandemie wird uns diese Freude der Heiligen Nacht nehmen können. Als in Rudisleben die neuen Glocken das erste Mal im Festgottesdienst zu Erntedank erklangen, ging ein Raunen durch die Kirche und Freude machte sich auf den Gesichtern breit: ein Lächeln war da. Als würde der liebe Gott selber seine Kinder sanft rufen.