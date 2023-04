Süßes Diebesgut: Unbekannte erbeuten teuren Honig aus Biomarkt

Bei einem Einbruch in Arnstadt verursachten die Diebe hohen Schaden an der Seitentür eines Biomarktes (Symbolbild).

Arnstadt. Am Wochenende verschafften sich Unbekannte Zugang zu einem Bioladen in Arnstadt und flohen mit süßer Beute.

Am Sonntag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Biomarkt in Arnstadt. Im Fokus des Einbruchs stand augenscheinlich hochwertiger Honig.

Laut Polizeiangaben fand der Einbruch in der ersten Tageshälfte in der Längwitzer Straße statt. Die Unbekannten drangen über eine Seitentür in den Bioladen ein. Dabei hebelten sie die doppelte Flügeltür auf und beschädigten diese.

Aus dem Geschäft entwendeten die Unbekannten anschließend 190 Euro Bargeld aus der Kasse, sowie mehrere Gläser hochpreisigen Manuka-Honig im Wert von 700 Euro.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf circa 3000 Euro. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. (Bezugsnummer 0096840/2023)

