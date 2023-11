Supermarkt in Gräfenroda öffnet wieder

Lebensmittel kann man bald wieder in zwei Supermärkten in Gräfenroda kaufen. (Symbolbild)

Gräfenroda. Ab 21. November ist die Filiale von Netto Marken-Discount in der Bahnhofsstraße nach kurzer Umbauphase wieder geöffnet.

Der Netto-Lebensmittelmarkt in der Gräfenrodaer Bahnhofstraße wird nach kurzer Umbauphase am Dienstag, 21. November, wieder eröffnet. Netto Marken-Discount biete damit eine attraktive Nahversorgung in der Landgemeinde und darüber hinaus, informiert die Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG. „Die Kundinnen und Kunden können sich auf ein rund 5000 Artikel umfassendes Sortiment mit vielen frischen Lebensmitteln freuen“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Während sich aus vielen anderen ländlichen Regionen Supermärkte zurückziehen, bleibt die Versorgungslage in Gräfenroda stabil. Im Sommer 2022 wurde der Rewe-Markt in Gräfenroda nach viermonatiger Umbauphase wieder für die Kundschaft geöffnet.