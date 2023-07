Surreale und persönliche Bilder vom Kunstkurs – Ilmenauer Schüler stellen Gemälde aus

Ilmenau. Surreale Bilder unter dem Titel „Kunst(T)räume“ werden von Gymnasiasten in der Ilmenauer Universitätsbibliothek gezeigt.

Die Universitätsbibliothek Ilmenau präsentiert die neueste Werkschau des Ilmenauer Gymnasiums Am Lindenberg mit dem Titel „Kunst(T)räume – surreale Bilder in der 2-Punkt-Perspektive“. Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse haben die Werke in ihrem Kunstkurs gemalt. Die Ausstellung ist vom 10. Juli bis zum 1. September montags bis samstags zu den Öffnungszeiten der Bibliothek in der Langewiesener Straße 37 in Ilmenau zu sehen.

Von Januar bis April haben sich die Gymnasiasten in ihrem Kunstkurs mit dem surrealistischen Stil auseinandergesetzt und ihre Kreativität in Bildern zum Ausdruck gebracht. Dabei integrierten sie persönliche Gegenstände mit individuellem Wert in ihre Werke.

Entstanden sind faszinierende Bilder, die Gegenstände, Bildzitate und andere Dinge mit surrealen Bezügen zeigen.