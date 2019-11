Sven Krüger (vorn 2. von rechts) ist der neue Stadtbrandmeister in Stadtilm. Er wurde von den aktiven Einsatzkräfte der sechs Freiwilligen Feuerwehren in Stadtilm und den Ortsteilen gewählt.

Wahlen bei der Feuerwehr Sven Krüger ist neuer Stadtbrandmeister in Stadtilm

Nach umfangreichen Umstrukturierungen bei den Feuerwehren der Stadt Stadtilm wurde jetzt als letzte Personalentscheidung ein neuer Stadtbrandmeister gewählt. Er tritt als Kontaktperson zwischen der Kommune und den Wehrführern auf. In der Stadt Stadtilm und ihren 21 Ortsteilen gibt es als Folge der Gebietsreform sechs Feuerwehren: Stadtilm-Stadt, Dienstedt-Hettstedt, Singen-Gösselborn, Deube, Willingen und Griesheim. Die meisten bestehen aus mehrere Löschgruppen.

Sechs Wehren mit 196 Einsatzkräften

Insgesamt zählen die sechs Wehren insgesamt 196 Einsatzkräfte. In einer Versammlung im Bärsaal wählten am Freitagabend die Anwesendem mit großer Mehrheit in geheimer Wahl Sven Krüger zu ihrem Stadbrandmeister. Der 39-Jährige ist Angestellter auf dem Bauhof der Stadt, er rückt mit den Feuerwehren Stadtilm und Griesheim aus. Als zweiter Kandidat war Christoph Siebtroth von der Feuerwehr Dienstedt-Hettstedt angetreten, das machte die Wahl spannend. Siebtroth sagte, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Dörfer noch mehr unterstützen zu wollen. Sven Krüger versprach, sich dafür einzusetzen, dass die Gelder möglichst gleichmäßig verteilt werden.

Kreisbrandinspektor stellte sich vor

„Veränderungen bringen nicht nur Positives, aber wir werden es gemeinsam meistern“, hatte Bürgermeister Lars Petermann (parteilos) betonte. Zu dieser Wahlversammlung stellte sich auch der neue Kreisbrandinspektor Sebastian Arnold offiziell vor. Als Stadtbrandmeister verabschiedet wurde René Strelow nach zehn Jahren in diesem Amt. Er will sich auf die Aufgaben als Wehrleiter für Stadtilm-Stadt konzentrieren.

Ein Dank ging auch an Patrick Kümmerling, Strelows Stellvertreter und seit 22. August kommissarischer Stadtbrandmeister, sowie an Sven Krüger als Ortsbrandmeister der ehemaligen Gemeinde Ilmtal sowie seinen Stellvertreter Peter Mocigamba. René Sieber zeichnete als Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes René Strelow und Peter Mocigamba mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze aus.