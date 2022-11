In der Bachkirche findet am kommenden Mittwoch ein Symposium statt.

Symposium zum Thema Sterben in Arnstadt

Arnstadt. Der Bach-Advent greift ein eher ungewöhnliches Thema auf:

Wie wollen wir sterben? Für Besucher des Bach-Advents ist das eine eher ungewöhnliche Frage. Da diesmal aber bereits in der Woche vor Totensonntag Veranstaltungen stattfinden, widmet sich der Stadtkern-Verein diesem Thema, das eigentlich jeden angeht.

Geplant ist ein kleines Symposion mit Matthias Gehler als Moderator, Matthias Bernau von der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben, Anästhesist und Palliativbetreuer Helmut Krause aus Ilmenau, Seelsorger Carsten Habermann aus Erfurt und Kirsti Senf aus Arnstadt, die in der häuslichen und telefonischen Betreuung von Palliativfällen ehrenamtlich tätig ist. Jörg Reddin musiziert. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, dem 23. November, um 18 Uhr in der Bach-Kirche.