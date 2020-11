Syrer bereitet sich in Berufsausbildung auf einen Job bei der Agentur für Arbeit vor

Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, auch Fremdenfeindlichkeit.

Hazem Alkhader macht eine Berufsausbildung bei der Agentur für Arbeit. Der 31-Jährige stammt aus Syrien und will Fachangestellter für Arbeitsmarktdienstleistungen werden. Wenn er im kommenden Juni die mündlichen Prüfungen erfolgreich gemeistert hat, steht einer unbefristeten Festanstellung nichts mehr im Weg.

Der junge Mann kann dann theoretisch in allen Bereichen der Agentur für Arbeit eingesetzt werden. Wo das sein wird und in welcher Stadt entscheidet der Arbeitgeber, sagt Hazem.

Vor der Ausbildung hatte Hazem bereits zwei Jahre im Jobcenter als Sprachmittler und Leistungsfachassistent gearbeitet. „Ich hatte viel mit anderen Flüchtlingen zu tun“, sagt er in fast akzentfreiem Deutsch. Parallel zu seinem ersten Job absolvierte er den Deutschkurs auf C1-Niveau. Das ist beispielsweise Voraussetzung für ein Studium.

Seine Frau aus Syrien lernt er in Deutschland kennen

Hazem lebt mit seiner Frau in einer Ein-Raum-Wohnung im Arnstädter Zentrum. Sie stammt auch aus Syrien. Kennengelernt haben sie sich in Deutschland und vor einem Jahr geheiratet. Seine Frau studierte Biologie in Syrien, macht gerade einen Sprachkurs und will danach mit einer Ausbildung beginnen. Seit zwei Jahren hat er die unbefristete Aufenthaltserlaubnis und möchte nächstes Jahr die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen.

In Syrien hatte Hazem englische Literatur studiert und das Diplom für das Lehramt erworben. Mit nur einem Fach hätte er in Deutschland nicht als Lehrer arbeiten können, hier sind zwei gefordert. „Ich hätte ein zweites Mal studieren müssen und das habe ich nun schon lange genug gemacht“, sagt er.

Der Grund für die Flucht nach Deutschland Ende 2014 war, dass Hazem nach Abschluss seines Studiums zum Wehrdienst eingezogen worden wäre. Im Bürgerkrieg hätte er schießen müssen oder hätte erschossen werden können. Die Flucht führte über die Türkei. Von dort aus ging es mit dem Schlauchboot nach Italien. „Sechs Tage ohne Wasser und ohne Essen“, erinnert sich Hazem. Über Frankreich kam er nach Deutschland. Hier lebte er zunächst in Gemeinschaftsunterkünften in Eisenberg, Suhl und Arnstadt, bevor es schließlich mit der eigenen Wohnung klappte.

Hazem hat in Deutschland einen syrischen Freundeskreis. Für Hobbys bleibt ihm wenig Zeit. Die Berufsschule ist in Erfurt-Gispersleben. Gearbeitet hat er beispielsweise in Gera, Gotha oder Suhl. Nach Feierabend und am Wochenende steht Lernen auf dem Programm.

Auf das Thema Fremdenfeindlichkeit angesprochen, sagt Hazem: „Ja, das habe ich erlebt. In Arnstadt mehr als in Erfurt oder Ilmenau.“ Für die Zukunft wünscht er sich vor allem Sicherheit. Dazu zählt ein sicherer Job. Eine Familie und Kinder kann sich Hazem vorstellen, auch ein Auto. Und nicht zuletzt: eine größere Wohnung.