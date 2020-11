Fünf Jahre ist die sogenannte Flüchtlingskrise her. Die Zahl der Asylbewerber verdoppelte sich im Jahr 2015. 1000 Geflüchtete wurden damals allein dem Ilm-Kreis zugewiesen. Dem berühmten Satz „Wir schaffen das“ wollten viele keinen Glauben schenken. Befürchtungen und Ängste gab es, auch Fremdenfeindlichkeit.

Loai Salameh studiert an der Technischen Universität Ilmenau im vierten Semester Mechatronik. Der 29-Jährige stammt aus Syrien und wollte eigentlich Pilot werden. „Das ist in Deutschland aber sehr kompliziert und teuer“, sagt der junge Mann. Er plant nun, seinen Segelflugschein zu machen. Ein paar Mal flog er schon mit, Vereinsmitglied im Fliegerclub in Pennewitz ist er bereits.

Neben dem Studium arbeitet Loai in einer Reinigungsfirma. In seiner Freizeit hilft er anderen Flüchtlingen, begleitet sie bei Behördengängen oder zum Arzt und übersetzt. Er erinnert sich noch gut an seine Anfangszeit in Deutschland und möchte weitergeben, was ihm an Hilfe zuteilwurde. „Deutschland hat mir sehr geholfen. Die Menschen haben mich unterstützt.“ Er nennt eine deutsche Familie, die fast zu seiner Familie wurde. Unterstützung erfuhr er auch vom Flüchtlingsnetzwerk, dem Sozialamt und der Agentur für Arbeit.

In Ilmenau fühlt sich Loai wohl. „Obwohl Ilmenau eine kleine Stadt ist, hat man alles, was man braucht.“ Nach Abschluss seines Bachelor-Studiums möchte er arbeiten, auch, um seine Eltern zu unterstützen. Sie fehlen ihm sehr und er hofft, sie irgendwann wiedersehen zu können.

Loai verließ vor sieben Jahren seine Heimat. Wenn er nicht gegangen wäre, hätte er zum Militär gemusst und das in der Zeit des Bürgerkriegs. „Ich wollte weder töten, noch getötet werden“, sagt er. Fast zwei Jahre blieb Loai in der Türkei, verdiente sich das Geld für die weitere Flucht. Stationen in Deutschland waren München, Suhl und Arnstadt. Nach Ilmenau zog er wegen des Studiums.