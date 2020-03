Tafeln im Ilm-Kreis können ihre Kunden noch versorgen

Häufiger als normal klingelt derzeit das Telefon bei der Tafel in Ilmenau. Die Einrichtung, die zum Marienstift Arnstadt gehört, versorgt 700 bedürftige Menschen regelmäßig mit Lebensmitteln. Viele von ihnen sind arbeitslos oder in Rente. Das Geld ist so knapp, dass sie froh sind, den Einkauf im Supermarkt mitunter ausfallen lassen zu können, weil sie von der Tafel Hilfe bekommen.

Viel Freizeit bedeutet aber auch: Sie schauen viel Fernsehen. Und sehen dort Nachrichten, wie sich der Coronavirus in Deutschland verbreitet, sehen Bilder von leeren Regalen in den Supermärkten über den Bildschirm flimmern sowie von Tafeln, die ihren Bedürftigen kaum noch Lebensmittelspenden anbieten können.

„Die Leute fragen, ob wir noch was haben“, berichtet Tafel-Chef Marco Heilwagen. An den letzten Ausgabetagen blieb ein Viertel der sonst üblichen Besucher weg. „Dabei sind die Sorgen unbegründet“, betont Marco Heilwagen. Die Ilmenauer Tafel bekommt regelmäßig von Märkten und Einzelhändlern aus der Region Spenden. Und wenn mal was knapp wird, tausche man auch mit der Tafel in Arnstadt.

„Auch bei uns kann von wegbrechenden Spenden wegen der Corona-Pandemie nicht die Rede sein“, sagt Günther Sattler, der Chef der Arnstädter Tafel. Dass zu Beginn eines jeden Jahres weniger Obst und Gemüse im Angebot ist, sei normal. „Im Sommer stellen uns Gärtner einen Teil der Ernte zur Verfügung. Und mit heimischem Obst und Gemüse decken sich die Supermärkte in der Regel üppiger ein, als mit teurerer Importware. Da bleibe auch mehr übrig.

Noch gelinge es in Arnstadt, die 700 registrierten Nutzer regelmäßig zu versorgen. „Der Bedarf ist aber höher. Wir können nicht mehr Menschen helfen, müssen Bedürftige oft auch wegschicken“, so Sattlers trauriges Fazit.

Dabei liege es nicht einmal daran, dass die Märkte inzwischen so knapp kalkulieren, dass nichts mehr übrig bleibt. „Es gibt Ketten, die die Tafeln grundsätzlich nicht unterstützen“, so Sattler. Die einen scheuen den bürokratischen Aufwand, andere argumentieren, man könne nicht guten Gewissens Lebensmittel, die kurz vor dem Verfallsdatum stehen, weitergeben. „Dabei stehen wir in der Verantwortung, sobald wir die Spenden übernommen haben“, sagt Sattler.

Kerstin Dönel, Thomas Börner und Chef Günther Sattler (von links) von der Arnstädter Tafel sortieren Lebensmittelspenden für die nächste Ausgabe. Foto: Hans-Peter Stadermann

Ihn schmerzt es, wie viele Lebensmittel weggeworfen werden, obwohl sie noch verzehrt werden könnten.

Zugleich ist Sattler dankbar, dass es Kaufleute gebe, die die Tafeln ganz bewusst unterstützen, auch mit Lebensmitteln, die nicht übrig sind, sondern gespendet wurden. So verkauft Rewe Jahr für Jahr Spendentüten, die an die Tafeln gehen. „Ohne die kämen wir nicht mehr über die Runden“, so Sattler.

Wie sich Corona in den nächsten Wochen und Monaten auswirkt, wissen weder Heilwagen noch Sattler abzuschätzen. Beide zerbrechen sich darüber auch noch nicht übermäßig den Kopf. Sie sind es gewohnt, dass es immer mal wieder schlechte Zeiten gibt, dass das Spendenaufkommen sinkt, dass es mal bestimmte Lebensmittel im Überfluss gibt und andere gar nicht mehr reinkommen. „Darum sind wir ja vernetzt“, betont Heilwagen. Denn in jeder Region gebe es ein anderes Spendenaufkommen. Arbeiten die Tafeln zusammen, kämen sie auch ganz gut über schwierigere Zeiten, so seine Erfahrung.