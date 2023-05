Tag der Befreiung am Ehrenmal in Arnstadt

Arnstadt. Die Partei Die Linke ruft zur Veranstaltung am 7. Mai in der Kreisstadt auf

Vor 78 Jahren, am 8. Mai 1945, unterzeichnen die Oberbefehlshaber der Wehrmacht die bedingungslose Kapitulation Deutschlands in Berlin-Karlshorst – in Anwesenheit sowjetischer, amerikanischer, französischer und britischer Vertreter. „Es ist das Ende der faschistischen Verbrechen, der Shoa und der systematischen Vernichtung und Verfolgung von Menschen auf Basis rassistischer, antisemitischer und antiziganistischer Ideologie“, teilt Donata Vogtschmidt (Die Linke) mit.

Die Landtagsabgeordnete für den Ilm-Kreis sowie der Linke-Kreisverband Ilm-Kreis rufen zu einer Gedenkveranstaltung auf dem Arnstädter Friedhof auf. Die Gedenkveranstaltung findet am Sonntag, 7. Mai, um 10 Uhr am Ehrenmal statt.

Wie es in der Mitteilung weiter heißt, stellt sich die Partei Die Linke mit Blick auf den Krieg in der Ukraine klar gegen Zweierlei: die Instrumentalisierung des Antifaschismus als Kriegspropaganda seitens der aktuellen russischen Regierung und gegen jeglichen anti-slawischen Rassismus.