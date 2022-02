Tag der Berufe am 16. März im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. 64 Südwestthüringer Unternehmen, Einrichtungen und Behörden öffnen ihre Türen.

Die Suhler Arbeitsagentur bietet Schülerinnen und Schülern bereits ab der Klassenstufe 7 an, am Tag der Berufe teilzunehmen. 64 Südwestthüringer Unternehmen, Einrichtungen und Behörden öffnen am 16. März ihre Türen. Jungen Menschen können Praxisluft schnuppern, ein Gefühl für Ausbildung, Studium und Beruf entwickeln und Kontakte für Praktika oder Ferienarbeit knüpfen.

„Berufswahl beginnt mit dem Sammeln von Informationen, dem praktischen Ausprobieren und endet mit einer Entscheidung, das ist ein langer Prozess,“ sagt der Leiter der Suhler Arbeitsagentur, Wolfgang Gold.

Anmeldungen und weitere Informationen zum Tag der Berufe am 16. März unter www.tagderberufe.de