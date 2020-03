Der Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt beteiligte sich wieder am Tag der Berufe. Verkaufsleiter Florian Hollburg (rechts) erklärt hier Lea, Marlene, Emily, Anna-Lena und Miriam am Braukessel die Herstellung von Bier.

Tag der Berufe für Jungen und Mädchen

Der von den Agenturen für Arbeit organisierte Aktionstag „Tag der Berufe“ fand am Mittwoch in vielen Landkreisen statt, auch im Ilm-Kreis. Es beteiligte sich auch der Hotelpark der Stadtbrauerei in Arnstadt. Verkaufsleiter Florian Hollburg von der Stadtbrauerei (rechts) erklärt hier den Schülerinnen Lea, Marlene, Emily, Anna-Lena und Miriam am Braukessel die Herstellung von Bier. Den Jugendlichen aus Plaue, Gräfenroda und Ilmenau zeigte Hollburg danach die Stadthalle, die Bowlingbahn, die Sauna sowie Küche, Restaurant und Hotel. Am Ende des zweistündigen „Schnupperkurses“ mussten die Schüler einige Quizfragen beantworten. Drei Gruppen hatten sich in der Stadtbrauerei für den Berufetag angemeldet.