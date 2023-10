Tag der Vereine im Ilm-Kreis zum Mitmachen

Ilm-Kreis. In Ilmenau erfolgt die vierte Auflage „Tag der Vereine“ für den Ilm-Kreis.

Der Ilm-Kreis lädt zur vierten Auflage „Tag der Vereine“ am 21. Oktober von 14 bis 17 Uhr in die Ilmenauer Campussporthalle in der Ehrenbergstraße 51 ein.

„Vereine spielen eine wichtige Rolle in unserer Gesellschaft, da sie Menschen zusammenbringen, gemeinsame Interessen und Ziele verfolgen und soziale Bindungen fördern. Sie bieten Möglichkeiten zur aktiven Teilnahme, zum Austausch und zur Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Sport, Kultur, Bildung, Umweltschutz und vielem mehr“, würdigte Landrätin Petra Enders (Linke) in einer Pressemitteilung das Engagement der Vereine im Ilm-Kreis. Enders lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein, an diesem Tag mit ihren Familien vorbeizukommen und sich an den Ständen auszuprobieren.

Mehr als 1000 Vereine sind derzeit im Landkreis aktiv. Zugleich soll mit der Veranstaltung die ehrenamtliche Arbeit gewürdigt werden. Auch in diesem Jahr ist zum Tag der Vereine ein buntes Programm für große und kleine Besucher geplant. Von Tierzucht- über Kultur- und Traditionsvereine bis hin zu Feuerwehren und Sportclubs werden sich präsentieren, zum Mitmachen einladen und sich auch über möglichen Nachwuchs in den Vereinen freuen.