Tag- und Nachtgleiche markiert Frühlingsbeginn auch in Arnstadt

Arnstadt. Nicht nur Schmetterlinge wie der Kleine Fuchs blicken besseren Tagen entgegen.

Am Montag ist Frühlingsbeginn. Dass in den kommenden Tagen Regen- oder sogar Schneeschauer möglich sind, ist nicht schlimm. Denn mit der Tag- und Nachtgleiche am Montag werden die Tage von nun an länger als die Nächte. Die Sonne wird immer höher am Himmel stehen und kann immer besser ihre Kraft entfalten. So wird auch dieser Kleine Fuchs, der am Wochenende durch einen Arnstädter Garten flatterte und nach Nahrung auf einen blühenden Winterschneeball suchte, immer besseren Tagen entgegenblicken.