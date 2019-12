Zum Abschlussball lud die Tanzschule Duparré in die Stadthalle ein.

Arnstadt. Rund hundert Neuntklässler hatten beim Tanzstundenabschlussball in Arnstadt ihren großen Auftritt.

Tanzen lernen und Benimm-Regeln

Aufgeregt waren die jungen Damen und Herren, als sie am Samstag in der Arnstädter Stadthalle ihren Abschlussball eröffneten. Seit Schuljahresbeginn hatten die Neuntklässler bei Johannes Duparré für ihren großen Augenblick gelernt. „Cha-Cha-Cha, Foxtrott und andere Tänze, aber auch Benimm-Regeln. Das Handy war bei uns tabu“, erklärte der Inhaber einer Gothaer Tanzschule, der vor zwei Jahre in Arnstadt die Nachfolge der Tanzschule Sorge antrat. Hundert Jugendliche kamen zum Abschlussball.