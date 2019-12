Tanzschule Duparré füllt in Arnstadt eine Lücke

Ganz schön aufgeregt waren die jungen Damen und Herren kürzlich, bevor sie in der Arnstädter Stadthalle ihren Abschlussball mit einer Polonaise gefolgt vom Wiener Walzer eröffneten. Viel Schweiß, Anstrengung und wunde Füße, aber auch viel Spaß lagen da hinter ihnen.

Seit Schuljahresbeginn hatten die Neuntklässler fleißig bei Tanzlehrer Johannes Duparré für ihren großen Augenblick gelernt. Neun Tänze aus dem Welttanzprogramm hatten die Schülerinnen und Schüler während ihres Grundkurses einstudiert. Wiener Walzer und Rumba, aber auch Disco-Fox und einen freien Tanz. „Ich bin aber auch Benimmtrainer und habe gesellschaftliche Umgangsformen vermittelt. Zum Beispiel war das Handy während unserer Stunden tabu“, erklärte der Inhaber einer Gothaer Tanzschule.

Rund hundert Jugendliche zeigten nun vor ihren Eltern und Großeltern, viele genauso aufgeregt wie sie, das Gelernte. Die Tanzschule Duparré füllt seit zwei in Arnstadt die Lücke, die das Ableben von Bärbel Sorge hinterließ. „Bei uns können alle Tanzen, vom Kleinkind bis zum Senior“, erklärte ihr junger Inhaber. Ein Problem hat er allerdings: „Tanzlehrer sind schwer zu finden. Wir suchen dringend einen für Arnstadt.“ Denn gern würde Johannes Duparré auch in der Kreisstadt eine Niederlassung eröffnen und mehr der Kurse anbieten. Aktuell beschränkt sich das Angebot hier auf einen Tanzkurs für Erwachsene. Dazu kommen die Tanzkurse für Neuntklässler.

Zunächst seien die jungen Leute da oft skeptisch, ist Johannes Duparré Erfahrung. Doch schnell fänden sie Gefallen am Tanzen. Manche blieben dann beim Aufbaukurs dabei. Und beim großen Abschlussball im ersten schicken Abendkleid und im ersten Smoking zeigen sie stolz, was sie in den letzten Monaten gelernt haben. Jahrzehntelang hatte Bärbel Sorge mit ihrer Tanzschule Jugendlichen nicht nur das Tanzen sondern auch gesellschaftliche Umgangsformen beigebracht. Die Lücke, welche sie mit ihrem Ableben 2017 hinterließ, füllt nun die Tanzschule Duparré aus Gotha aus. Diese besteht zwar erst seit vier Jahren hat sich seitdem aber prächtig entwickelt. Grund- und Aufbaukurse für alle Altersgruppen gehören zum Repertoire. „Wir haben aber auch Einzelstunden, zum Beispiel für Paare, die vor einer Hochzeit üben wollen“, so Johannes Duparré. Mittlerweile hat die Tanzschule auch das Thema Fitness für sich entdeckt. Darüber hinaus werden Bälle und Tanzpartys organisiert. Nur dass mit dem besonderen Abend in diesem Jahr wurde nichts. Erst hatte der „Open Air Sommernachtsball“ auf Schloss Friedenstein in Gotha mit etwa 600 Gästen stattfinden sollen, dann wollte man wegen der dortigen Bauarbeiten in die Arnstädter Stadthalle ausweichen. Viele hatten sich auf den Abend mit Fernsehmoderator und Tanzexperte Joachim Llambi gefreut, doch dieser musste kurzfristig wegen anderer Termine absagen. „Wir werden 2020 aber einen neuen Anlauf nehmen“, verspricht Johannes Duparré.