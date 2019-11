Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tastkalender für blinde- und sehbehinderte Menschen

Bereits zum 25. Mal in Folge unterstützt die Sparkasse Arnstadt-Ilmenau die Kreisorganisation Ilm-Kreis des Blinden- und Sehbehindertenverbandes bei der Anschaffung von Jahreskalendern. Die speziellen Tastkalender für blinde- und sehbehinderte Menschen erhalten die Mitglieder des Kreisverbandes traditionell als Weihnachtsgeschenk. Die Sparkasse förderte das Projekt mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro. Der neuen Kalender für 2020 wurde in Beisein von Dennis Ring, dem Vorsitzenden der Kreisorganisation Ilm-Kreis, und Sparkassen-Vorstand Sven Hauschild vorgestellt. Die Motive, die im Kalender zu sehen sind, sollen noch nicht verraten werden. „Das ist eine Überraschung für unsere Mitglieder“, so Dennis Ring.