Tausende Besucher beim Ilmenauer Stadtfest

Ilmenau. In der Ilmenauer Innenstadt wurde von Freitag bis Sonntag das Altstadtfest gefeiert. Die Resonanz war gewaltig.

Eine Innenstadt, drei Tage schönes Wetter, fünf Bühnenstandorte, Tausende Besucher: Das war das Ilmenauer Altstadtfest.

Los ging es bereits am Freitagabend. Auf dem Marktplatz eröffnete die Band Neuwerk aus Erfurt mit Rock und Pop das Festwochenende. Gleichzeitig startete auch das Programm auf den vier weiteren Bühnen.

Den Samstag eröffnete traditionell der Neuschülerumzug der vier Grundschulen der Ilmenauer Kernstadt. Beim Presse-Stammtisch am Ziegenbrunnen konnten kurz darauf die Festbesucher mit Mitgliedern der Redaktion, mit den Stadträten und mit Oberbürgermeister Daniel Schultheiß ins Gespräch kommen. Insbesondere Teilnehmer der wöchentlichen Montagsdemonstrationen nutzten die Gelegenheit, um kontroverse Meinungen auszutauschen.

210 Badetiere gehenim Stadtpark an den Start

Tagsüber bereits gut besucht, füllten sich insbesondere in den Abendstunden die Plätze vor den Bühnen noch einmal zusehends, egal ob am Wetzlarer Platz, am Apotheker- oder am Ziegenbrunnen. Erneut war für die Jugendlichen insbesondere die Bühne am Kirchplatz beliebt. Hier tanzten Hunderte, wenn nicht gar über Tausend von ihnen zur Musik der DJs. Auch die Hauptbühne am Marktplatz war gut besucht.

Am Samstagabend warteten viele Eltern mit ihren Kindern auf die Feuershow von Feuerfünkchen, die dann deutlich später als angekündigt startete. Zu spät für viele Kinder, wie einige Besucher kritisierten.

Einer der Höhepunkte am Sonntag war schließlich das Entenrennen. 210 Badetiere gingen im Stadtpark an den Start. Zuerst an der Festhalle angekommen war die Feuerwehr-Ente von Daniel Schurz. „Bereits seit 2018 nehme ich mit ihr am Entenrennen teil. Diesmal hat es mit dem Sieg endlich geklappt“, freute er sich später.

Zwar gab es an den zahlreichen Ständen über das ganze Festwochenende hinweg viele Chancen, sich zu stärken: Klöße mit Braten und Soße war dann aber noch einmal etwas ganz Besonderes. 350 Portionen davon servierten Tino Möller und sein Team am Sonntagmittag am Ziegenbrunnen an die hungrigen Gäste.