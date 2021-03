Tausende Märzenbecher in Holzhausen

Das tolle Wetter treibt nicht nur viele Spaziergänger in die Natur. Auch die Natur treibt es ans Tageslicht, so die Märzenbecher am Gustav-Freytag-Weg bei Holzhausen. „Und somit zu den in der Thüringer Allgemeinen bereits zahlreichen eingegangenen Frühjahrsblüher-Leser-Fotos noch ein paar Märzenbecher vom Gustav-Freytag-Wanderweg zwischen Holzhausen und Mühlberg“, notiert Leser Klaus Müller aus Neuroda. Weiter schreibt er: „Naturschutzgebiet – was gibt es da nicht alles für wichtige Ge- und Verbote zu beachten! Metallschrauben in Bäume zu versenken gehört offensichtlich nicht dazu, wie am Wegweiser Gustav-Freytag-Wanderweg leider zu finden ist.