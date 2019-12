Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Technische Universität siegt in Wettbewerb

Fördergelder in Höhe von 1,6 Millionen Euro erhält die Technische Universität Ilmenau. Die Bundesmittel sind für die Stärkung der Gründungskultur gedacht. Der Auszahlung ging der Wettbewerb „Exist-Potentiale“ voraus, in welchem die Ilmenauer siegten. Mit der Förderung startet die TU nun ein Projekt, den „Ilmenauer Ideen-Inkubator“. Dieser verfolgt zwei Hauptziele: Das Studium an der TU soll unternehmerisch denkende Absolventen hervorbringen. Zudem sollen Forschungsergebnisse der Universität in innovative Gründungen überführt werden.

Der Prorektor für Wissenschaft der TU Ilmenau, Prof. Kai-Uwe Sattler, freut sich: „Die Exist-Förderung ist ein wichtiger Schritt zur Entwicklung zu einer Gründeruniversität.“ Die Leiterin des Referats Forschungsservice und Technologietransfer, Dr. Dörte Gerhardt, hat bereits konkrete Ideen: „Wir werden interdisziplinäre studentische Projekte auf den Weg bringen und die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern intensivieren. Und wir werden unser regionales Netzwerk ebenso in das Projekt einbeziehen wie Partnerunternehmen und Absolventen.“ Rund 220 Hochschulen und Universitäten aus ganz Deutschland hatten sich am Wettbewerb beteiligt.