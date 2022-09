Techno-Festival lockt an den Lütschestausee

Frankenhain. Harte Beats und familientaugliche Attraktionen bietet das Friede-Freude-Eierkuchen.

Satte Techno-Beats wummern am Lütschestausee, wo sonst das Renntsteiglied geschmettert wird. Das Techno-Festival Friede-Freude-Eierkuchen lockt am Sonntagnachmittag bei bestem Sonnenschein vor allem das junge Volk an. Veranstalter Andreas Cyriax hat vier verschiedene DJs an die Lütsche geholt. Den Anfang macht DJ Mario vom Beat. Justin Prince, Kim Noble und Louis Garcia folgen, ehe das Event, das auch familientaugliche Attraktionen bereithält, gegen 20 Uhr sein Ende findet.

Eine eingeschworene Truppe aus dem Ilm-Kreis und dem Landkreis Gotha um Veranstalter Andreas Cyriax hat das Friede-Freude-Eierkuchen-Festival auf die Beine gestellt. Der Name ist übrigens eine Anlehnung an die erste Love-Parade in Berlin, die unter diesen Namen einst angemeldet wurde.