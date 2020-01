Ein 83-Jähriger aus Arnstadt fiel nicht auf den versuchten Telefonbetrug herein. (Symbolbild)

Telefonbetrügerin ruft 83-Jährigen in Arnstadt an

Ein 83-Jähriger aus Arnstadt ist am Donnerstag das Ziel einer Telefonbetrügerin geworden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hätte Frau am Telefon, die sich als Bekannte ausgab, von dem Mann 20.000 Euro gefordert.

Sie gab an, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein und brauche das Geld zur Schadensregulierung und um zu verhindern, dass ihr Führerschein eingezogen würde. Zur Übergabe des Geldes wollte die Anruferin ein Taxi bereitstellen.

Die Familie des 83-Jährigen reagierte laut Polizei richtig, indem sie die Polizei verständigte. Ein finanzieller Schaden entstand nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs.

Die Polizei rät Menschen, misstrauisch zu sein, wenn sich Personen am Telefon als Verwandte oder Bekannte ausgeben, die Sie als solche nicht erkennen. Es sollten keine Details zu finanziellen und familiären Verhältnissen preisgegeben werden und in keinem Fall Geld oder Wertsachen an Unbekannte übergeben werden. Im Falle eines Verdachts sollte die Polizei informiert werden.