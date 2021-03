Die Trenching-Technik wird beim Tiefbau verwandt und wurde in der Ernst-Abbe-Straße in Ilmenau demonstriert.

Ilmenau. In Ilmenauer Nebenstraßen werden durch die Trenching-Technologie keine Gräben ausgehoben.

Telekom startet Glasfaser-Ausbau in Ilmenau

Mit einer Technik-Vorführung hat am Dienstag die Telekom den Glasfaserausbau in Ilmenau für die Pörlitzer Höhe, das Wohngebiet Am Stollen und die Kernstadt gestartet.