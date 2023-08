Tennis-Slam für Kinder in Stadtilm

Junge Tennisspieler treten beim „Kids Grand Slam“ am 2. September in Stadtilm gegeneinander an. (Symbolfoto)

Stadtilm. Am 2. September findet in Stadtilm das „Kids Grand Slam“ der Tennisvereine statt.

Die Tennisturnier-Serie „Kids Grand Slam“ wird am Samstag, 2. September, zum letzten Mal in diesem Jahr in Stadtilm ausgetragen. Dabei handelt es sich um Jugendturniere, die von den Tennisvereinen Ilmenau, Stadtilm, Gräfinau-Angstedt und Rudolstadt über den Sommer ausgetragen werden. Das Turnier ist in zwei Altersklassen aufgeteilt. Um 9 Uhr starten die Wettkämpfe der Sechs- bis Neunjährigen. Um 10 Uhr treten dann junge Sportler ab dem zehnten Lebensjahr gegeneinander an.