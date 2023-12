Terminänderungen bei der Abfallentsorgung im Ilm-Kreis

Ilm-Kreis Aufgrund der bevorstehenden Feiertage kommt es zu Änderungen im Tourenplan des Abfallwirtschaftsbetriebes Ilm-Kreis. Das müssen die Bürger und Bürgerinnen wissen:

Aufgrund der bevorstehenden Feiertage zu Weihnachten und zum Jahreswechsel weist der Abfallwirtschaftsbetrieb Ilm-Kreis auf Terminverschiebungen bei der Müllentsorgung hin. So werden Entsorgungstouren für Restabfall, Bioabfall und Papier von Montag, 25. Dezember, auf Samstag, 23. Dezember, vorverlegt.

Außerdem wird die Abholung am Dienstag, 26. Dezember, sowie am Montag, 1. Januar, um jeweils einen Tag nach hinten verschoben. Auch die regulären Entsorgungstouren der Gelben Tonnen und Gelben Säcke am 25. und 26. Dezember sowie am Neujahrstag werden teilweise vorgezogen beziehungsweise nachgefahren.

Um Unstimmigkeiten bei der Abholung zu vermeiden, bittet der Abfallwirtschaftsbetrieb die Bürgerinnen und Bürger, sich rechtzeitig im Tourenplan zu informieren. Alle Entsorgungstermine inklusive der Terminverschiebungen können im Leitfaden der Abfallwirtschaft, in der Abfall-App des Ilm-Kreises sowie online unter www.aik.ilm-kreis.de nachgelesen werden.

Es wird außerdem mitgeteilt, dass die Verbandsdeponie Rehestädt vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen bleibt. Alle anderen Entsorgungsanlagen des Ilm-Kreises haben regulär geöffnet.