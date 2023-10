Termine zur Blutspende im nördlichen Ilm-Kreis

Ilm-Kreis. Ilm-Kreis: Im Oktober und November werden Blutspendetermine in Dienstedt, Gossel, Frankenhain und Holzhausen angeboten.

Blutkonserven sind lebenswichtig, denn es gibt immer wieder Situationen, in denen Verletzte oder Erkrankte das Blut eines anderen Menschen zum Überleben brauchen. Wer sich an der Blut- und Plasmaspende beteiligen möchte, hat im Ilm-Kreis auch im Herbst wieder die Möglichkeit dazu.

So wird am Freitag, 20. Oktober, von 15 bis 19 Uhr zur Blutspende ins Bürgerhaus Dienstedt eingeladen. Am Freitag, 3. November, besteht die Möglichkeit zur Spende von 18 bis 20 Uhr im Gasthaus Zur Erholung, Crawinkeler Straße 3, in Gossel. Weitere Termine gibt es am Dienstag, 7. November, von 16.30 bis 19 Uhr beim Modellbahnclub, Kleine Waldstraße 11, in Frankenhain sowie am Montag, 20. November, von 16.30 bis 19 Uhr in der Grundschule, Am Lämmerberg 31, in Holzhausen.