Teurer Einbruch - Drei Pkw beschädigt

Drei Pkw beschädigt

Dienstag beschädigte ein Unbekannter gegen 6 Uhr drei Pkw, die in einer Arnstädter Wohnanlage im Lohmühlenweg und in der Straße Vor dem Riedtor abgestellt waren. Alle Pkw wiesen Beschädigungen an der Motorhaube auf, teilweise wurden die Frontscheibenwischer abgebrochen. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Wer hat die Person beobachtet und kann Angaben zu deren Identität machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0300629/2020 entgegengenommen.

Teurer Einbruch in leerstehendes Mehrfamilienhaus

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Prof.-Frosch-Straße in Arnstadt und entwendeten unter anderem Armaturen, Elektrokabel und Absperrventile. Durch den Einbruch entstand Sachschaden von ca. 12.000 Euro. Ein Tatzeitraum kann nicht eingegrenzt werden. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0300346/2020 entgegengenommen.

