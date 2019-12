The Gregorian Voices aus Bulgarien in Arnstadt zu Gast

The Gregorian Voices aus Bulgarien war am Montagabend zu Gast im Theater Arnstadt. Während vor der Pause Gregorianische Gesänge wie „Ameno“ oder „Halleluja“ von Leonard Cohen vorgetragen wurden, gab es in der zweiten Halbzeit moderne Titel wie „I am sailing“, „Amazing Grace“ und „Heal the World“. Jede Stimme war einzigartig, ganz besonders die des Tenors und des Basses. Das Publikum bedankte sich mit tosendem Applaus und wurde mit mehreren Zugaben belohnt.