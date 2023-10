Theaterspaß für Jung und Alt in Ilmenau

Der junge Hans erlebt auf seiner Reise vom Goldklumpen zum Glück so einige skurrile Situationen. Das Märchen „Hans im Glück“ wird am 7. Oktober im Kleinod Ilmenau aufgeführt.

Ilmenau. Im Kleinod Ilmenau werden am 7. Oktober die Stücke „Hans im Glück“ und „Was Frauen wirklich wollen“ aufgeführt.

Zwei Theateraufführungen werden am Samstag, 7. Oktober, im Kleinod Ilmenau gezeigt. Das altbekannte Märchen „Hans im Glück“ beginnt um 15.30 Uhr und richtet sich laut Ausschreibung passend zu den Herbstferien an Kinder, aber auch Erwachsene. Für die Inszenierung ist das Hoftheater Niederzimmern verantwortlich. Die Laufzeit beträgt ungefähr 50 Minuten. Tickets ab dem dritten Kind sind gratis. Um 19.30 Uhr startet mit „Was Frauen wirklich wollen“ ein Theaterstück, speziell für Erwachsene. Es handelt von Franziska, die nach einer Reihe missglückter Dates und einem skurrilen Alptraum herausfinden muss, was sie wirklich will. Die Spieldauer beträgt knapp zwei Stunden inklusive 30 Minuten Pause.