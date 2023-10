Theaterstück über Weimarer Republik

Arnstadt. Ein intensiv gespieltes Ein-Personen-Stück mit multimedialen Elementen entführt im Arnstädter Theater in die Zeit der Weimarer Republik.

„Im Rausch der neuen Zeit“ ist ein Theaterstück zur Weimarer Republik, das am Donnerstag, dem 2. November, im Theater im Schlossgarten um 19.30 Uhr bei freiem Eintritt aufgeführt wird. Es ist ein intensiv gespieltes Ein-Personen-Stück mit zahlreichen multimedialen Elementen. Schauspieler David Kramer entführt dabei in die Welten des Zeitungsreporters Franz Wiesel und des Talkshowmoderators Lukas Krautkrämer, in ihre Freuden und Leiden. Durch digitale Effekte und Originalfilmaufnahmen entsteht das Porträt zweier Epochen, die sich im „Rausch der neuen Zeit“ befinden. Der Verein Weimarer Republik ist seit vorigem Jahr mit der Theaterproduktion auf Tournee.

„Auch damals fanden tiefgreifende Umbrüche statt – politisch, wirtschaftlich, kulturell, gesellschaftlich. Eine Gesellschaft, traumatisiert von der Gewalt des Ersten Weltkriegs, suchte nach neuen Perspektiven, wagte die erste deutsche Demokratie, brachte bahnbrechende Innovationen hervor – und kämpfte zugleich mit größten Herausforderungen und Krisen. Am Ende gewannen rückwärtsgewandte Kräfte die Oberhand und stürzten das Land in die Barbarei der NS-Diktatur“, heißt es zu dem Stück. Die Aufführung findet im Rahmen des internationalen Festivals „Weimarer Rendezvous mit der Geschichte“ (2. bis 5. November) statt.