Thörey: Teurer Unfall in der Kreuzung

Donnerstagmorgen war kurzzeitig die Garantstraße in Thörey nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt. Ein 46-jähriger Fiat-Fahrer fuhr gegen 6 Uhr auf der Garantstraße in Richtung Gewerbestraße. An einer Kreuzung übersah er offenbar einen Hyundai, der die Straße in Richtung Arnstadt fuhr.

Es kam zur Kollision mit dem Fahrzeug, an dessen Steuer eine 29-Jährige saß. Sie erlitt dadurch leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von 25.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen